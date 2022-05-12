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Госдума решила заняться психологическим здоровьем мужчин

14:05
  • четверг
  • 12 мая 2022

Соответствующий законопроект подготовят в парламенте

В Государственной думе подготовят законопроект, который касается психологического здоровья, особенно мужчин. Об этом в четверг, 12 мая, рассказал председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

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Депутат заявил, что сопровождение психологического здоровья с детства и до преклонного возраста является очень важной задачей. По словам Хубезова, "все мы понимаем, что в здоровом теле — здоровый дух, и мы хотим сильных защитников, сильных мужчин".

Хубезов обратился с просьбой к главе фракции ЕР в Госдуме Владимиру Васильеву оказать содействие в разработке законопроекта, "чтобы по "зеленому свету" все рассмотреть", потому что "этот законопроект очень важный".

Парламентарий рассказал, что в рамках подготовки документа будет проведен мониторинг и сформирована рабочая группа, сообщает АГН "Москва".

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