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Путин на следующей неделе примет участие в саммите ОДКБ

14:01
  • четверг
  • 12 мая 2022

Мероприятие пройдет в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в четверг, что 16 мая по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств-членов ОДКБ в Москве.
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"Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака", - уточнил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что по итогам пресс-конференцию проведут генсекретарь ОДКБ Станислав Зась и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональная международная организация, целями деятельности которой являются укрепление международной и региональной безопасности, защита государств-членов на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета. Текущий состав: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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