Тем не менее, наша страна справляется с вызовами

Антироссийские санкции провоцируют глобальный экономический кризис.

Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Их авторы руководствовались близорукими раздутыми политическими амбициями, русофобией. И это бьет по их экономикам, благополучии граждан", - заметил российский лидер.

Несмотря на сложности, российская экономика справляется с западными санкциями. Инфляция снижается, а курс рубля укрепляется.

В этом году сбор зерновых может оказаться рекордным за всю историю России. Урожай зерна может составить 130 миллионов тонн, из которых 87 миллионов пшеницы, сообщил Путин.

Ранее в Центробанке заявили, что большую часть пути адаптации к санкциям российская экономика пройдет к середине 2023 года.

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