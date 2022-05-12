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МИД России пообещал ответить на вступление Финляндии в НАТО

14:22
  • четверг
  • 12 мая 2022

Финский президент одобрил подачу заявки

Россия предпримет ответные шаги военно-технического и иного характера в случае присоединения Финляндии к НАТО. С таким заявлением в четверг, 12 мая, выступило российской Министерство иностранных дел.
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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что заявление президента и премьер-министра Финляндии в пользу присоединения страны к НАТО. является радикальным изменением внешнеполитического курса Финляндии. В течение десятилетий политика военного неприсоединения служила основой стабильности в Северной Европе и обеспечивала надежный уровень безопасности финляндского государства.

Цель НАТО, члены которого убеждали Хельсинки в безальтернативности членства в альянсе, ясна – продолжить расширение к границам России и создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране, подчеркнули в МИД.

Власти Финляндии должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага. Присоединение к НАТО нанесет серьезный ущерб российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги, сообщается на официальном сайте МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перспективы вступления Финляндии в НАТО, напомнил позицию Москвы: расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делают мир более стабильным и безопасным.

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