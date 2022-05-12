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В кабмине назвали главные сложности для российской экономики

14:42
  • четверг
  • 12 мая 2022

При этом экономика России остается устойчивой

В условиях беспрецедентного санкционного давления российская экономика демонстрирует свою устойчивость. Об этом в четверг, 12 мая, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на совещании главы государства с правительством по экономическим вопросам.
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Решетников отметил, что в стране стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках, не произошло резкого сокращения производства и существенного роста безработицы. Удалось избежать товарного дефицита, схлынула волна ажиотажного спроса. Инфляция существенно замедлилась и в годовом пересчете снизилась до 6,4%.

Однако главные сложности для экономики сохраняются, признал глава Минэкономразвития. В их числе он назвал разрывы логистических цепочек и необходимость перенастройки производства, существенное снижение импорта.

Кроме того, сохраняется высокая потребность в оборотных средствах у компаний, а также актуальны вопросы занятости и доходов граждан, цитирует Решетникова пресс-служба Кремля.

В Великобритании ранее также отметили устойчивость российской экономики в условиях санкционного давления, назвав важным ее фактором продажу энергоносителей.

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