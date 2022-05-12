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Британцы жалуются на стремительно дорожающую жизнь

14:43
  • четверг
  • 12 мая 2022

Ситуация будет только ухудшаться

Для британских домохозяйств главной проблемой сегодня является стремительно дорожающая жизнь, передает Sky News со ссылкой на благотворительную организацию StepChange.

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"Британским семьям рекомендовали привести свои финансы в порядок на фоне повышенного стресса из-за растущего кризиса стоимости жизни, который, как теперь говорят, стал главной проблемой для людей по всей Великобритании", - сказано в материале.

Эксперты считают, что ситуация будет только ухудшаться. По сообщениям Банка Англии, экономика Великобритании находится под угрозой рецессии. Инфляция может вырасти до 40-летнего максимума, превысив к концу 2022 года 10%.

Как показывают опросы, более 90% жителей Соединенного Королевства обеспокоены последствиями роста цен.

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