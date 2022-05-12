Британцы жалуются на стремительно дорожающую жизнь

Ситуация будет только ухудшаться

Для британских домохозяйств главной проблемой сегодня является стремительно дорожающая жизнь, передает Sky News со ссылкой на благотворительную организацию StepChange.

"Британским семьям рекомендовали привести свои финансы в порядок на фоне повышенного стресса из-за растущего кризиса стоимости жизни, который, как теперь говорят, стал главной проблемой для людей по всей Великобритании", - сказано в материале.

Эксперты считают, что ситуация будет только ухудшаться. По сообщениям Банка Англии, экономика Великобритании находится под угрозой рецессии. Инфляция может вырасти до 40-летнего максимума, превысив к концу 2022 года 10%.

Как показывают опросы, более 90% жителей Соединенного Королевства обеспокоены последствиями роста цен.

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