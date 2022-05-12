Собянин поблагодарил столичных медработников за работу

Мэр поздравил медсестер с профессиональным праздником

Сегодня отмечают день медицинской сестры. С профессиональным праздником медработников поздравил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив нелегкий и важный труд. В столице сегодня работают около 50 тысяч медсестер. Они не только оказывают необходимую помощь пациентам, но и просто поддерживают добрым словом. Важность этого показала и прошедшая пандемия.

Из-за хронических проблем со здоровьем в специализированном отделении нефрологии Морозовской детской больницы трехлетний Ваня - завсегдатай. Все процедуры, что прописывает доктор, ребенок проходит болтая, вертясь, как егоза, и улыбаясь, ведь Катя - так мальчик называет старшую медсестру Екатерину Ковригину - свой человек.

Каждую смену под чутким присмотром Екатерины и её подчиненных - 22 пациента с различными заболеваниями почек. Среди них и плановые, и экстренные больные. И груднички, и подростки. Фронт работ по меркам больницы хоть и не самый большой, но крайне ответственный.

"Сложность заключается в том, что нужно взаимодействовать с маленькими пациентами, искать к ним подход. Также не забываем про мамочек, потому что они также нуждаются в нашем внимании", - заявила Екатерина Ковригина, старшая медицинская сестра нефрологического отделения ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ.

Объяснить, рассказать, успокоить - каждая из медсестер в Морозовской справилась бы и с обязанностями персонального психолога, уверяют родители маленьких пациентов.

"Я им уже сказала, я говорю, у вас такой тяжелый труд, что вам надо, как раньше на предприятиях, молоко давать за вредность. Потому что мы каждый за одного своего ребенка боимся. У них их столько много. И они с ними так справляются. И с каждым они сюсюкаются", - говорит Наталья Илларионова.

Врачи единодушны: труд медсестер в больнице - не переоценить. Ведь они не только ставят капельницы, делают уколы и ухаживают за пациентами. Помощи другим они посвящают себя.

"Медсестры - наши стопроцентные помощники. Они нам помогают во всем, это наши руки, это наше круглосуточное наблюдение. Звоночек первый, тревожная помощь - это наши медсестры. Конечно, их с большим профессиональным праздником, от всех нас – докторов", - заявила Наталья Лобутина, врач-нефролог, заведующая нефрологическим отделением.

Среди специалистов среднего медицинского звена в Городской клинической больнице имени Буянова Ангелина Юркова одной из первых получила почетный статус "Московская медсестра". Это звание вместе со стимулирующими выплатами с прошлого года в столице присваивают всем специалистам, кто смог подтвердить высокий профессиональный уровень, обладание хорошим базовым объемом знаний и необходимыми профессиональными навыками.

"Я горжусь этим званием. Иметь статус московской медсестры престижно. И, конечно, гордость за то, что красно сердечко висит на груди. Очень люблю свою работу и вообще не представляю себе жизни без нее", - сказала Ангелина Юркова, медсестра ГКБ №12 им. В.М. Буянова.

Наличие такого статуса у специалиста для пациентов, словно дополнительная гарантия его компетентности. Впрочем, поводов усомниться в квалификации столичных медработников, проявивших себя как герои во время пандемии, у пациентов нет. С профессиональным праздником всех столичных медсестер и медбратьев поздравил и мэр Москвы Сергей Собянин.

"День медицинской сестры - международный день. Хотел поздравить в Вашем лице медицинских работников, медсестер города Москвы, которых около 50 тысяч. Благодаря Вам, Вашему труду во многом наши пациенты, москвичи получают качественную комфортную помощь. От Вас зависит во многом здоровье москвичей. Спасибо Вам огромное", - сказал Собянин.

Татьяна Сидорова, Валерия Дзгоева, Андрей Корнилов, Иван Колесников, Екатерина Гоголева. "ТВ Центр".

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