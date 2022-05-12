Байден разрабатывает план вывоза зерна из Украины

Рассматривается морской путь

Президент США Джо Байден хочет создать гуманитарный морской коридор в Черном море, чтобы вывезти зерно с территории Украины.

Администрация американского лидера намерена организовать поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла через Черное море, пишет издание Politico. В настоящее время "миллионы тонн зерна заблокированы" на Украине. Местные фермеры готовы к сбору урожая, однако им негде будет его хранить.

По мнению законодателей, у США мало времени для принятия решения, так как ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Сенаторы опасаются, что порт в Одессе не сможет возобновить работу по отгрузке зерна в ближайшие несколько месяцев, пишет РИА Новости.

Сейчас Байден и его команда изучают варианты управления поставками зерна. Морской способ – самый простой, поскольку наземный требует больших затрат времени и финансов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил украинцев о риске голодомора, так как США ищут способы вывоза с Украины зерна, в котором сильно нуждаются.

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