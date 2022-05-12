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Сбербанк оспорит изъятие своих украинских активов

14:45
  • четверг
  • 12 мая 2022

Будет инициирован инвестиционный арбитраж

Сбербанк России инициирует инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков, передает со ссылкой на пресс-службу компании "Интерфакс".

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"На основании соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.98", - уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские власти приняли решение принудительно изъять активы Сбербанка и ВЭБ.РФ на территории страны. В доход государства может быть направлено около 26 млрд гривен.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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