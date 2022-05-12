Путин отметил успехи российского рубля

Национальная валюта укрепляется

В 2022 году российский рубль демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира. Об этом в четверг, 12 мая, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил укрепление курса национальной валюты в ходе совещания по экономическим вопросам с членами правительства. Путин указал, что укрепление рубля происходит на фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса.

При этом растут возможности бюджетной системы: за январь–апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 трлн рублей, а расходы бюджетов за это время также заметно подросли благодаря принятым решениям по опережающему финансированию проектов развития и авансированию закупок, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее специалисты агентства Bloomberg подсчитали, что российский рубль оказался самой эффективной валютой за период с начала 2022 года, продемонстрировав укрепление более чем на 11% к американскому доллару. На международном валютном рынке курс рубля вырос примерно на 12% за тот же период.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"