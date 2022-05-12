В Москве установлен температурный рекорд весны

12 мая стало самым теплым днем за сезон

В четверг, 12 мая, температура воздуха в Москве поднялась до 20,9 градуса выше ноля. В результате этот день стал самым теплым с начала весны, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, в столице впервые за май воздух прогрелся до летних значений. На базовой метеостанции ВДНХ к 13:00 температура воздуха составила уже плюс 21,1 градуса, на Балчуге еще чуть теплее.

Рост температуры продолжается — москвичи еще смогут последние часы насладиться почти июньским теплом, отметил метеоролог.

Однако Тишковец предупредил, что летнее тепло сохранится в Москве недолго. С запада надвигается гряда мощных грозовых облаков, сопровождаемых ливнями, которые снизят температуру до плюс 13-15 градусов.

С этого начнется существенное и довольно продолжительное похолодание, "природа отправит нас на 2-3 недели в климатическое прошлое" с температурным фоном на 4-5 градусов ниже многолетней нормы, рассказал эксперт в своем Telegram-канале.

Ранее синоптики допустили, что 12 мая в столичном регионе выпадет около 40% месячной нормы осадков. Ожидается облачная погода, небольшой дождь, вечером — ливни, с 80%-ной вероятностью грозы.

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