МВД сообщило о 103 героических поступках детей с начала года

На Алтае мальчик и девочка смогли заменить за рулем водителя школьного автобуса

Министерство внутренних дел сообщило, что собирает материалы о героических поступках подрастающего поколения.

"В текущем году к нам поступило 103 таких материала из 53 субъектов", - рассказал Станислав Колесник, начальник управления организации правопорядка в жилом секторе.

К примеру, на Алтае мальчик и девочка смогли заменить за рулем водителя школьного автобуса, у которого случился инсульт. А в Забайкалье 7-летний мальчик помог задержать мужчину, который увел со двора другого ребенка, передает ТАСС.

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