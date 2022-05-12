В Нагорном Карабахе пропала россиянка

Поисковые работы идут уже два дня
МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о пропаже без вести гражданки России.
"10 мая в дежурную часть полиции Министерства внутренних дел Арцаха поступило сообщение о пропаже 9 мая на береговой линии реки Каркар гражданки России, проживающей в Степанакерте", - говорится в сообщении.
Пропавшую зовут Ольга Санникова.
Уточняется, что поисковые работы идут уже два дня. Результатов пока нет, пишет ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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