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В Нагорном Карабахе пропала россиянка

15:52
  • четверг
  • 12 мая 2022

Поисковые работы идут уже два дня

МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о пропаже без вести гражданки России.

"10 мая в дежурную часть полиции Министерства внутренних дел Арцаха поступило сообщение о пропаже 9 мая на береговой линии реки Каркар гражданки России, проживающей в Степанакерте", - говорится в сообщении.

Пропавшую зовут Ольга Санникова.

Уточняется, что поисковые работы идут уже два дня. Результатов пока нет, пишет ТАСС.

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