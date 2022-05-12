Боевики на "Азовстали" заявили о сотнях раненых

Националисты просят Киев "совершить невозможное" для их спасения

Блокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе боевики просят Киев "совершить невозможное" для их спасения. Как сообщил замкомандира украинского неонацистского полка "Азов" (запрещенная в России организация) Святослав Паламар, 600 бойцов тяжело ранены.

"Они говорят, что делают все возможное, но приказ поддерживать оборону в этих условиях невозможен. И я хочу, чтобы они тоже сделали невозможное, чтобы спасти своих солдат", - заявил Паламар испанской газете ABC.

По словам боевика, число раненых продолжает расти. Паламар заявил, что Киев должен был создать логистический коридор для поставок – тем более, что власть не отдает приказа на выход из окружения. Ситуацию на "Азовстали" он назвал чрезвычайно сложной и тяжелой.

Украинские власти заявляют, что ВС России не дают возможности боевикам и якобы находящимся на территории комбината мирным гражданам покинуть "Азовсталь". Однако российские военные неоднократно предлагали украинским нацбатальонам и иностранным наемникам прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни. Также российская сторона неоднократно открывала гуманитарные коридоры, Киев срывал гуманитарные операции.

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