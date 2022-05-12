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Курс доллара рухнул ниже 65 рублей

15:51
  • четверг
  • 12 мая 2022

Российский рубль демонстрирует хорошую динамику

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи в четверг терял более 3%, опускаясь до 65 рублей. Такое значение американской валюты было достигнуто впервые с февраля 2020 года.

При этом курс евро падал более чем на 4% - до 67,65 рубля, передает ТАСС.

Президент Владимир Путин отметил укрепление курса национальной валюты в ходе совещания по экономическим вопросам с членами правительства. Сообщается, что российский рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

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