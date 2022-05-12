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Нефтяные доходы России выросли вопреки санкциям

15:57
  • четверг
  • 12 мая 2022

На смену западным покупателям приходят импортеры из Китая и Индии

Выручка России от торговли нефтью выросла на 50% с начала 2022 года, несмотря на антироссийские санкции Запада. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства, опубликованные в четверг, 12 мая.
МЭА предупредило о потерях мирового рынка нефти без России

По подсчетам МЭА, ежемесячная выручка России от продажи как сырой нефти, так и нефтепродуктов составляла около 20 млрд долларов. Ежесуточный объем реализованной Россией нефти составляет 8 миллионов баррелей.

Несмотря на запрет Соединенными Штатами на поставки российской нефти и обсуждение Евросоюзом нефтяного эмбарго, приток нефтяных денег в Россию продолжается — благодаря переориентации на покупателей из Китая и Индии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет МЭА.

Российское Министерство финансов ранее сообщало, что отклонение полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам апреля 2022 года составило минус 133,1 млрд рублей.

При этом после корректировки бюджетного правила российские власти временно не покупают иностранную валюту и золото на вырученные от продажи энергоносителей средства.

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