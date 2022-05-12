Финляндия стремится в НАТО: реакция России

Эксперты рассказали, почему НАТО провоцирует Хельсинки и Стокгольм на радикальное изменение внешнеполитического курса

Попыткой НАТО создать ещё один фланг для военной угрозы нашей стране назвали в российской МИД перспективу вступления в Североатлантический альянс Финляндии. О похожих намерениях заявила и Швеция. На Смоленской площади отметили - десятилетиями политика военного неприсоединения служила основой стабильности в североевропейском регионе.

Спортивный зал, детский уголок, кафе, паркинг. Нет, это не торговый центр. Новое бомбоубежище под Хельсинки. Население пытаются успокоить: выдержит и химатаку, и ядерный удар. Все - страна к тому, чтобы провоцировать Москву готова. Можно шагать в НАТО.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказывает Европарламенту, что якобы 70 процентов финнов одобряют решение властей. То есть, готовы платить взносы в альянс в размере 2% ВВП не самого богатого государства. Чуть ранее президент и премьер Финляндии выступили за присоединение к НАТО. Формальный повод - наша спецоперация по защите Донбасса. Финны решили, что Россия угрожает и им, хотя страна имеет нейтральный статус, и подписано не одно двустороннее соглашение, которые Хельсинки вступлением в альянс нарушит.

"Членство Финляндии в НАТО - это незаконно. Потому что есть ряд документов, международных соглашений, которые запрещают Финляндии вступать в НАТО. Напомню, что это 13-я статья, например, Парижского мирного договора. Есть наш двусторонний договор об основах отношений с 92 года, там 4-я статья, которая тоже запрещает фактически использовать территории Финляндии для агрессии против России и так далее", - рассказал политолог Йохан Бекман.

Впрочем, то, как Вашингтон и союзники относятся к международному праву, они демонстрировали неоднократно. В НАТО стремление финнов присоединиться к альянсу приветствуют и обещают не затягивать с бюрократическими процедурами. Хотя официально заявка еще не подана. В Кремле заявили, что последуют ответные действия.

"Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным. Есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО, то есть НАТО движется в нашу сторону", - заявил Дмитрий Песков.

Нейтральные скандинавские страны усиленно пытаются втянуть в НАТО начиная с 2014-го года. И повесить на них обеспечение безопасности прибалтийских государств. Лондон и не скрывает своих лоббистских настроений. Вот и сейчас Борис Джонсон продолжает нагнетать. Чтобы Финляндия ненароком не передумала. А ведь на подходе еще и Швеция.

На помощь Киеву Британия пришла с пожеланиями украинцам воевать до последней капли крови. И отказываясь массово принимать беженцев. Эта же идея очень нравится и американцам: и свои солдаты не гибнут, и ВПК просто озолотится. Вот комментарий сенатора - республиканца Дэна Креншоу по поводу необходимости выделить Украине 40 миллиардов военной помощи. Разумеется, в долг:

"Инвестировать в уничтожение вооруженных сил нашего противника, не потеряв при этом ни одного американского отряда, мне кажется хорошей идеей".

А ведь Украине не один год внушали, что не бросят и даже, что нет ничего невозможного в ее членстве в НАТО. И хотя в конституции страны - внеблоковый статус, Киев поверил западным кураторам и пошел на необратимое обострение конфликта с Москвой. Подведя стотысячную армию к Донбассу, намереваясь вернуть Крым военным путем и даже угрожая ядерным оружием.

Сейчас Финляндия и Швеция формально нейтральные страны. Принципиальных и неразрешимых споров у них с Россией нет. Де-факто эти две страны и так сотрудничают с НАТО. Но если они это подкрепят юридически, то официально станут в случае угрозы законными мишенями для нас. Москва сделает все для защиты Санкт-Петербурга, до которого от Финляндии - рукой подать. Перспектива для того же Хельсинки весьма сомнительная. Как только там будет размещена военная база, ее координаты тут же введут в блоки управления российских ракет. Оно вам надо - призывает задуматься американский военный аналитик.

"Вы не должны перенаправлять все ваши ресурсы в военную сферу. Для чего? Россия не угрожает вам. Россия не видит в вас угрозу. Но если вы присоединитесь к НАТО, вы станете экзистенциальной угрозой, и вас нужно будет уничтожить. Что меня пугает – кажется, финские и шведские власти забыли, как думать самостоятельно. Нейтральность означает нейтральность. Значит, что вы не принимаете ничью сторону. Особенно когда мы говорим об украинском конфликте, в котором нужно винить расширение НАТО и поддержку неонацистской идеологии", - рассуждает Скотт Риттер.

Москва еще в конце декабря прошлого года подготовила проект договора и настоятельно рекомендовала коллективному западу не переступать красных линий и дать взаимные гарантии безопасности. Отказаться от попыток расширения НАТО на восток. Вашингтон переговоры сначала волокитил, потом и вовсе спустил на тормозах. И все это время продолжал накачивать Украину оружием.

Но, несмотря на массированные поставки, Киеву это не помогает. Россия продолжает планомерно добиваться целей спецоперации. А полмира уже ощущают на себе всю тяжесть последствий антироссийских санкций. Открыто воевать с русскими НАТО очень не хочется. Нам есть чем сдерживать. Но тут, как нельзя кстати, на амбразуру полезла Польша со своими амбициями. В прессу просочился приказ польского главкома о готовности введения войск на территорию западной Украины, а Анджей Дуда произнес весьма двусмысленную речь о стирании границ между двумя странами. Слишком много факторов сходятся, чтобы не воспринимать угрозу Третьей мировой серьезно, считает полковник США в отставке Дуглас Макгрегор:

"Чтобы спасти украинские силы от неминуемого уничтожения, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Польша, похоже, предлагает выход. Любой аналитик может с уверенностью сказать на данный момент - польское военное вмешательство поставит членов НАТО перед угрозой войны с Россией, против чего выступает большинство членов НАТО. Польша вполне может стать ключом к расширению войны НАТО с Россией в Восточной Европе".

Варшава относительно ввода войск на Украину пытается заручиться поддержкой Румынии и мнением народа. Как показывают опросы, более половины поляков не прочь зайти на чужую территорию. Главный вопрос, поддержат ли центры принятия решений - Лондон и Вашингтон. С учетом до того, что силы украинцев на исходе, возможно, там совсем не против воевать с русскими до последнего поляка или румынца. Но в НАТО однозначно заявляют: альянс со своим контингентом ввязываться в конфликт не будет.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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