Громкий скандал разгорается вокруг президента Интерпола

Жалоба поступила от двух британцев

Интерпол оказался под пристальным вниманием СМИ. В отношении президента Организации - генерал-майора из Арабских Эмиратов - Франция проводит судебное расследование. Ахмед Насер аль-Раиси подозревается в "соучастии в пытках".

Громкое дело объявлено против президента Интерпола. Однако подозрения судей парижского трибунала относятся к прошлому главного мирового полицейского. К тем временам, когда Ахмед Насер аль-Раиси на родине курировал департамент МВД.

"Заставляли принимать наркотики, которые не дают заснуть, делают тревожным, я был в жутком стрессе от возбуждения. А затем давали транквилизаторы с противоположным эффектом, я просто падал на ходу - это такой специфический вид физических пыток", - рассказал Мэтью Хэджес.

Истец Мэтью Хэджес попал в тюрьму 4 года назад. В Дубае британского подданного задержали по обвинению в шпионаже. Якобы, под пытками он признался во всём, в чём хотели.

"Приходилось выдумывать истории, которые могли бы казаться реальными. Например, я сказал, что захожу в МИ-6 через парадный вход, потому что у меня нет постоянного пропуска. Просто звоню в службу безопасности - и они на проходной меня впускают - нелепость, конечно", - сказал Мэтью Хэджес.

Его соотечественник Али Исса Ахмад в 2019-м купил билет на Кубок азиатских наций по футболу. Утверждает: с трибуны стадиона он уехал в сопровождении спецслужб.

"Меня заковали в наручники. Посадили на заднее сиденье, на голову надели пластиковый пакет. После один из них достал перочинный нож. На мне была футболка с катарским флагом. Он начал вырезать этот флаг на моём теле. Не знаю, возможно, они думали, что я гражданин Катара или работаю на них. Меня допрашивали, изучали мой телефон, контакты - и это всё только из-за футболки!" – говорит он.

Обвинения аль-Раиси в соучастии пыток британцы озвучивают уже несколько лет. Иски поданы сразу в несколько стран, но до суда пока не дошло даже в Соединенном Королевстве. Возмущались и правозащитники. Но эти доводы в Интерполе сочли недостаточными. В ноябре прошлого года на выборах нового шефа Международной уголовной полиции за кандидатуру аль-Раиси проголосовало большинство делегатов.

Впрочем, новому главе Интерпола тогда оказались рады не все. С учетом того, что штаб-квартира организации находится в Лионе, теперь в этом деле пытается разобраться французская антитеррористическая прокуратура. По данным некоторых источников, аль-Раиси уже допросили. По уставу должность президента - скорее номинальная, реальная власть только у генсека. Однако, если соучастие в пытках будет доказано, то он рискует лишиться своего дипломатического иммунитета.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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