Российские атомные субмарины отстрелялись в Баренцевом море

Учения проходили на глубинах до 100 метров

Российские атомные подводные лодки провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению условного противника. Маневры прошли в Баренцевом море, на полигонах Северного флота. АПЛ "Вепрь" и "Казань" выполнили условные торпедные стрельбы на глубинах до 100 метров.

"После отработки противолодочного учения экипажи подводных лодок продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море", — сообщили в пресс-службе Северного флота.

Ранее сообщалось о масштабных маневрах Северного флота по защите арктических рубежей России в Баренцевом море. В учениях участвовали береговые соединения, более 20 военных кораблей и субмарин, передает "Интерфакс".

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