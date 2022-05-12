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Байден снова споткнулся на трапе самолета

16:32
  • четверг
  • 12 мая 2022

Президент США отправился в Иллинойс

Президент США снова споткнулся на трапе самолета. Джо Байден оступился, поднимаясь на "борт номер один" на авиабазе Эндрюс перед вылетом в Иллинойс. Американский лидер намерен обсудить с фермерами проблему мирового роста цен на продовольствие.

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На кадрах, опубликованных западными СМИ, видно, как Байден споткнулся и на мгновение потерял равновесие. На сей раз президент США устоял на ногах и без происшествий поднялся на борт.

Байдену в этом году исполняется 80 лет, он самый пожилой президент США в истории. Подобные инциденты с американским лидером происходят не в первый раз. Так, перед вылетом в Атланту он трижды оступился на трапе, в итоге упал на одно колено. Кроме того, президент часто теряет ход мыслей, передает РИА Новости.

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