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Вучич экстренно созвал Совбез из-за заявки Косово на вступление в Совет Европы

17:04
  • четверг
  • 12 мая 2022

Действия Приштины нарушают действующие соглашения

Совет национальной безопасности Сербии соберется на экстренное заседание в Белграде. Его созвал президент страны Александр Вучич после известий о поданной Косово и Метохией заявки на вступление в Совет Европы.

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Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный преимущественно албанцами, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии после кровопролитного конфликта в 2008 году. Независимость Приштины признали большинство западных стран. Тем не менее, Белград продолжает считать эти земли частью сербского государства.

Как сообщил журналистам Вучич, представитель косовской администрации Доника Гервала в четверг передала в Совет Европы официальный запрос на вступление Приштины в Совет Европы. Президент Сербии подчеркнул, что косовские власти таким образом нарушают все действующие соглашения, передает "Интерфакс".

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