Путин: Россия успешно справляется с западными санкциями

Президент поставил задачу обеспечить устойчивую экономическую динамику и рост реальных доходов граждан

Россия уверенно справляется с западными санкциями. В четверг об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, отечественные компании постепенно занимают освободившиеся после ухода недобросовестных партнеров ниши на внутреннем рынке, включая товары повседневного спроса и промышленное оборудование.

Совещание по экономике Владимир Путин открывает словами о Дне Победы. Исторические параллели очевидны. "Мы недавно отмечали наш главный праздник - День Победы. И хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счет экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили. Это к слову", - сказал Путин.

Невиданное санкционное давление, под которым оказалась наша страна и которое, как рассчитывали на Западе, должно уничтожить нашу экономику, бумерангом ударило по странам, эти санкции вводящим. Рост цен на энергоносители, дефицит топлива и продуктов уже в полной мере ощутили на себе страны ЕС. Годовая инфляция приблизилась к 20 процентам.

"Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан. А также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода. Подчеркну, вина за это целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром", - заявил Путин.

В России инфляция после скачка, обусловленного лавиной санкций, напротив, снижается. В неделю она сейчас составляет всего 0,1 процента или 6,5 в год. А это уже показатели близкие к целевым, установленным Центробанком ранее. А курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди мировых валют. Добиться этого удалось взвешенной макроэкономической политикой и поддержкой бизнеса. Причем, как малого и среднего, так и крупных системообразующих компаний - в сфере транспорта, авиастроения, энергетики и сельского хозяйства. Отменены все излишние проверки, выделяются льготные кредиты под гарантии государства.

"Наши компании постепенно занимают освободившиеся после ухода недобросовестных партнеров ниши на отечественном рынке, включая товары повседневного спроса, промышленное и сервисное оборудование, строительную и сельскохозяйственную технику. В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки - сбор зерна может составить 130 миллионов тонн. В том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков", - отметил Путин.

Консолидированный бюджет с начала этого года исполнен с профицитом 2,7 трлн рублей. Это позволило направить дополнительные доходы на опережающее финансирование проектов развития и поддержку граждан. Сохранение рабочих мест и доходов населения - в центре внимания президента и правительства.

"Важнейший показатель успешности социально-экономической политики - это доходы граждан России. Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны. Ряд решений на этот счет уже приняты, мы знаем об этом с вами, вместе их вырабатывали. В марте мы договорились расширить программу выплат нуждающимся семьям с детьми. С апреля она распространяется и на семьи, где растут дети до 16 лет включительно. Такие выплаты задним числом начались 11 мая", - сообщил Путин.

И как стало известно сегодня, практически за сутки по этой программе семьям с невысокими доходами уже перечислено девять миллиардов рублей. Оформить заявку на выплату можно на портале Госуслуг или в органах соцзащиты. Размер зависит от региона и дохода родителей. Хорошая новость и для тех, кто решил в ближайшее время улучшить жилищные условия. Снижение Центробанком ключевой ставки до 14 процентов позволило установить ставку по льготной ипотеке - девять процентов. И, как подчеркнул Владимир Путин, это одновременно позволит людям купить квартиру и поддержит строительную отрасль и смежные секторы экономики.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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