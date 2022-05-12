Литва официально отозвала посла в России

Генконсульство в Петербурге также будет ликвидировано

Литва официально отзывает посла в России. Эйтвидас Баярунас прекратит выполнять свои обязанности с 1 июня. Проект постановления литовского правительства зарегистрирован 12 мая.

Вильнюс принял решение о понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией из-за событий на Украине до поверенных в делах в начале апреля. Российскому послу предписали покинуть страну. Также было решено закрыть российское консульство в Клайпеде.

Москва в ответ объявила о закрытии генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге. Литовское правительство намерено ликвидировать его с 7 июня, передает "Интерфакс".

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