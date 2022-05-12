Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Гданьске

Власти не сообщили об инциденте в российское генконсульство

Генеральное консульство России в польском Гданьске направило официальное письмо местному воеводе. Дипломаты выразили возмущение очередным актом вандализма: минувшей ночью неизвестные осквернили кладбище советских воинов.

"Вероятнее всего это произошло минувшей ночью. На кладбище советских воинов в Гданьске 20 звезд, установленные над могилами, либо вырваны с корнем, либо серьезно повреждены. Где-то они были согнуты, где-то вырваны, где-то обломаны", - сообщил журналистам генеральный консул России в Гданьске Сергей Семенов.

Генконсул подчеркнул, что в таких случаях ответственным за кладбище является представитель правительства на месте, то есть воевода. В соответствии с соглашением от 1994 года "Об охране мест памяти жертв войн и репрессий" власти должны были проинформировать консульство об инциденте, однако дипломаты узнали о нем из интернета. Генконсул напомнил, что на этом же кладбище 9 мая, когда сотрудники консульства с семьями возлагали венки и цветы, местные "активисты" пытались напугать участников памятной церемонии. Дипломат отметил полное бездействие польских сил правопорядка, передает РИА Новости.

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