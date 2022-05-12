ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Гданьске

18:07
  • четверг
  • 12 мая 2022

Власти не сообщили об инциденте в российское генконсульство

Генеральное консульство России в польском Гданьске направило официальное письмо местному воеводе. Дипломаты выразили возмущение очередным актом вандализма: минувшей ночью неизвестные осквернили кладбище советских воинов.

Избиения, угрозы и вандализм: русофобия шагает по Европе
Вандалы облили краской здание посольства России в Эстонии

"Вероятнее всего это произошло минувшей ночью. На кладбище советских воинов в Гданьске 20 звезд, установленные над могилами, либо вырваны с корнем, либо серьезно повреждены. Где-то они были согнуты, где-то вырваны, где-то обломаны", - сообщил журналистам генеральный консул России в Гданьске Сергей Семенов.

Генконсул подчеркнул, что в таких случаях ответственным за кладбище является представитель правительства на месте, то есть воевода. В соответствии с соглашением от 1994 года "Об охране мест памяти жертв войн и репрессий" власти должны были проинформировать консульство об инциденте, однако дипломаты узнали о нем из интернета. Генконсул напомнил, что на этом же кладбище 9 мая, когда сотрудники консульства с семьями возлагали венки и цветы, местные "активисты" пытались напугать участников памятной церемонии. Дипломат отметил полное бездействие польских сил правопорядка, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Польши
Полиция Польши
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.