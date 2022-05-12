Россия и Китай в этом году увеличили взаимный товарооборот почти на 30%

Годовой оборот взаимной торговли России и КНР может возрасти до $200 миллиардов

Товарооборот России и Китая в период с января по апрель вырос более чем на 25 процентов и достиг цифры в 51 миллиард долларов. Об этом в четверг сообщил директор Центра политического анализа Павел Данилин в ходе заседания экспертного круглого стола в столице.

"Экспорт из Китая в Россию увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг - почти на 38%. Положительно сальдо России в январе-апреле достигло 30 миллиардов долларов", - отметил Данилин.

По его словам, данные цифры свидетельствуют о силе российской экономики. При этом эксперт указал, что экспортируются не только нефть, уголь и газ. "Мы экспортируем и медь, и медную руду, и древесину, морепродукты. Китай экспортирует широкой перечень продукции", - сказал Данилин.

В условиях санкций, добавил специалист, Россия и Китай смогут достаточно быстро достичь показателей годового оборота в 200 миллиардов долларов.

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