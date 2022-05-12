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В Париже признали слабость французской армии

18:33
  • четверг
  • 12 мая 2022

Арсеналы Франции безнадежно пусты

Восстановление боеспособности армии обойдется Франции в шесть-семь миллиардов евро. К такому выводу пришла специальная парламентская комиссия, выяснив, что военные арсеналы пусты.

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"Арсеналы Франции безнадежно пусты: ей не хватает самолетов, кораблей, танков, пушек и боеприпасов. Танки укомплектованы стандартными боеприпасами менее чем наполовину, то же самое относится к кораблям", — приводит содержание доклада итальянское издание Inside Over.

Комиссия пришла к выводу, что французские вооруженные силы совершенно не готовы к интенсивному вооруженному конфликту, наподобие того, который идет на Украине. По данным издания, не менее тревожным оказался уровень подготовки правоохранительных органов. У жандармов просто не хватает патронов, в результате посещение стрельбищ сведено к минимуму.

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