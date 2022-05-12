В ООН подтвердили использование в военных целях школ на Украине

Детям будет непросто вернуться к образованию

Здания школ на Украине используются в военных целях. Организация Объединенных Наций располагает соответствующими данными, заявил заместитель гендиректора по программам ЮНИСЕФ Омар Абди.

"Школы продолжают подвергаться нападениям и использоваться для военных целей. Учебные заведения по всей стране пострадали от тяжелой артиллерии, авиаударов и другого оружия взрывного действия", - заявил Абди на заседании Совбеза ООН.

Минобороны России неоднократно заявляло, что украинские боевики и иностранные наемники продолжают размещать опорные пункты и вооружение в учебных заведениях. В частности, такие случаи зафиксированы в Винницкой и Харьковской областях.

Как сообщил на Совбезе Абди, школы ы украинских городах используются в качестве информационных центров, укрытий, центров снабжения. Чиновник уверен, что это окажет долгосрочное воздействие на возвращение детей к образованию, передает РИА Новости.

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