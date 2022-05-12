В Калининграде пройдет молодежный форум "ШУМ"

Целью форума является создание условий для профильного развития молодёжи в области медиа и диджитал

С 21 по 27 июня в Калининграде пройдёт Всероссийский молодёжный форум "Шум". Участники познакомятся с диджитал- и медиаиндустрией.

Форум пройдет в формате 5 кампусов: Шум.Продакшн, Шум.Диджитал, Шум.Люди, Шум.Пиар, Шум.Дизайн.

Участниками могут стать люди в возрасте от 18 до 35 лет: студенты профильных направлений, digital-специалисты, представители креативной молодежи.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить анкету в информационной системе "Молодежь России" по ссылке grants.myrosmol.ru.

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