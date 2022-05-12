Siemens разорвал контракты по обслуживанию "Сапсанов" и "Ласточек"

РЖД берет техобслуживание на себя

Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Компания сворачивает производственную и операционную деятельность. С 13 мая концерн также разрывает сервисные контракты с ОАО "РЖД", включая обслуживание "Сапсанов".

"Санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение наших договорных обязательств перед ОАО "РЖД"… Было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров", - сообщили в компании.

В Siemens уточнили, что имеются в виду все сервисные контракты, включая обслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка". В свою очередь, в "Российских железных дорогах" заявили, что техническое обслуживание поездов будет продолжено под руководством и контролем холдинга "РЖД" - в рамках действующего российского законодательства, передает "Интерфакс".

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