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В Пскове прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги

22:24
  • четверг
  • 12 мая 2022

Накануне в латвийской столице полицейские ограничили доступ к монументу

В разных городах России начались акции в защиту мемориала воинам-освободителям в Риге. В Пскове она прошла рядом с консульством Латвии, сообщает "ТВ Центр".

Люди возложили цветы у баннера с изображением этого монумента. Накануне в латвийской столице полицейские закрыли доступ к расположенному в парке Победы памятнику Освободителям Риги. А сегодня латвийский парламент принял закон, который позволит снести монумент.

К этому памятнику 9 мая жители принесли целое море цветов - а буквально утром все букеты трактором убрали коммунальщики. Люди вновь пришли на площадь с цветами - организовали дежурство. Пытаясь отстоять своё право почтить память героев. Псковичи поддержали действия рижан.

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Акция в защиту памятника Освободителям Риги в Пскове
Акция в защиту памятника Освободителям Риги в Пскове
Акция в защиту памятника Освободителям Риги в Пскове
Акция в защиту памятника Освободителям Риги в Пскове
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