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Российская артиллерия уничтожила более 300 военных объектов на Украине

19:59
  • четверг
  • 12 мая 2022

Силы ПВО перехватили три ракеты "Точка-У"

Российские артиллеристы за день уничтожили более 300 украинских военных объектов. В их числе – установка С-300 и почти 360 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Подразделениями артиллерии поражены 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того… в Харьковской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", - заявил Конашенков.

По данным генерала, российские средства ПВО в течение дня уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, перехватили 10 реактивных снарядов РСЗО "Смерч" и три украинские баллистические ракеты "Точка-У", передает ТВЦ.

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