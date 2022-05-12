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Небензя раскрыл Совбезу ООН тайну происхождения постпреда Франции

20:44
  • четверг
  • 12 мая 2022

Российский дипломат обратился за информацией к украинскому учебнику

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал на заседании Совбеза о происхождении своего французского коллеги Николя де Ривьера. Судя по информации некоторых достоверных источников, он – украинец.

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"Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, Вы знали, что Вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник, в нем железная логика: поскольку предки французов галлы, то они пришли с Галичины, которая - на Украине", - приводит слова Небензи РИА Новости.

Постпред России говорил о "тотальной украинизации" учебного процесса, которой занимается министерство образования и науки Украины. Содержанием украинских учебников по географии за авторством Петра Масляка и Светланы Капирулиной возмущались даже в Верховной Раде. Депутаты признавались, что некоторые статьи приводят их в ужас.

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