Небензя раскрыл Совбезу ООН тайну происхождения постпреда Франции

Российский дипломат обратился за информацией к украинскому учебнику

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал на заседании Совбеза о происхождении своего французского коллеги Николя де Ривьера. Судя по информации некоторых достоверных источников, он – украинец.

"Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, Вы знали, что Вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник, в нем железная логика: поскольку предки французов галлы, то они пришли с Галичины, которая - на Украине", - приводит слова Небензи РИА Новости.

Постпред России говорил о "тотальной украинизации" учебного процесса, которой занимается министерство образования и науки Украины. Содержанием украинских учебников по географии за авторством Петра Масляка и Светланы Капирулиной возмущались даже в Верховной Раде. Депутаты признавались, что некоторые статьи приводят их в ужас.

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