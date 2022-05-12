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СМИ: Россия отключит газ Финляндии за решение о вступлении в НАТО

21:07
  • четверг
  • 12 мая 2022

Финские политики ожидают контрмер от Москвы

Финские политики ожидают контрмер на вступление страны в НАТО со стороны России. Их предупредили, что Москва в ответ на решение Хельсинки прекратит поставки газа, пишут местные СМИ.

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"Россия может прекратить поставки газа в пятницу. Ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО", - пишет газета Iltalehti.

Политики Финляндии действительно проинформированы о различных вариантах российских контрмер по вступлению Финляндии в НАТО, это подтвердил изданию глава парламентской группы партии "Истинные финны" Вилле Тавио. Депутаты заявляют, что готовы к такому развитию событий.

Газ в Финляндии в основном используется в промышленности. Москва решила принимать оплату за поставки только в рублях. Однако 27 апреля в Хельсинки заявили, что не намерены платить за газ в российской валюте, передает РИА Новости.

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