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Канцлер Австрии решил отнять у "Газпрома" газовое хранилище в Зальцбурге

21:36
  • четверг
  • 12 мая 2022

Нехаммер пригрозил отдать объект другому поставщику

Крупнейшее в Австрии подземное хранилище газа "Хайдах" отнимут у "Газпрома", если российский концерн не будет заполнять его голубым топливом. С таким заявлением выступил канцлер республики Карл Нехаммер в интервью газете "Кронен цайтунг".

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"Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский "Газпром" не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам", - сказал Нехаммер.

Глава австрийского правительства объяснил журналистам важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа. Уточняется, что речь идет о хранилище "Хайдах" в федеральной земле Зальцбург, которое в настоящее время пустует, передает ТАСС.

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