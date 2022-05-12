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Песков оценил "ультиматум" Киева по "Азовстали"

22:02
  • четверг
  • 12 мая 2022

Не все Telegram-каналы стоит читать

Слухи о неких "ультиматумах" Киева по "Азовстали" не соответствуют действительности. В Кремле прокомментировали информацию одного из российских Telegram-каналов: сообщалось, что киевские власти якобы поставили ультиматум Москве по "Азовстали", угрожая расправой российским военнопленным.

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"Не читайте эти Telegram-каналы", - посоветовал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков агентству РИА Новости.

О полной зачистке от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из запрещенного в России полка "Азов" российское оборонное ведомство сообщило 16 апреля. Позже президент России Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали", где заблокированы остатки украинских вооруженных формирований. Российская сторона регулярно открывает гумкоридоры для эвакуации гражданских лиц с территории завода. Боевикам гарантируют жизнь, если они сложат оружие.

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