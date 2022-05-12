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"Сбер" заявил об атаке 100 тысяч хакеров

22:14
  • четверг
  • 12 мая 2022

Нападения не прекращаются с конца февраля

Кибератаки на Сбербанк, которые начались в феврале, не прекращаются. Наиболее мощная была зафиксирована и  успешно отражена 6 мая, сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

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"С момента начала специальной военной операции Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров... Одна из наиболее мощных зафиксирована 6 мая, и ее мощность достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован ботнетом, состоящим из более чем 27 тысяч устройств", - рассказал Кузнецов журналистам.

Это нападение удалось успешно отразить, оно никак не повлияло на доступность ресурсов банков. Кузнецов считает, что России объявлена кибервойна. По оценкам экспертов, число участников атак превышает 100 тысяч человек, передает ТАСС.

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