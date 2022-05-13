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Польский премьер решил искоренить "Русский мир"

08:13
  • пятница
  • 13 мая 2022

Так как это "смертельная угроза для Европы"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал колонку для Telegraph, в которой высказался об идеологии "Русского мира".

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""Русский мир" - это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", - сказано в тексте.

Польский премьер добавил, что эту "чудовищную новую идеологию" необходимо "полностью искоренить".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе тяжелое.

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Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
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