Польский премьер решил искоренить "Русский мир"

Так как это "смертельная угроза для Европы"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал колонку для Telegraph, в которой высказался об идеологии "Русского мира".
""Русский мир" - это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", - сказано в тексте.
Польский премьер добавил, что эту "чудовищную новую идеологию" необходимо "полностью искоренить".
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе тяжелое.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"