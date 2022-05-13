Сенатор США заблокировал проект о выделении 40 млрд долларов Киеву

Он настаивает на внесении ряда изменений

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (штат Кентукки) заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению 40 миллиардов долларов помощи Украине, передает ТАСС.

"Мы не можем спасти Украину, обрекая на гибель экономику США. Американцы чувствуют боль от инфляции, а Конгресс, похоже, намерен только усугубить эту боль, выбрасывая еще больше денег за дверь так быстро, как только может", - заявил он.

По словам Пола, с начала прошлого года общая помощь США Украине превысила бюджет Госдепартамента.

Сенатор настаивает на включении в законопроект пункта, согласно которому для осуществления контроля за оказанием Украине военной помощи будет создан аппарат специального генерального инспектора. Теперь ожидается, что итоговое голосование по проекту состоится в начале следующей недели.

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