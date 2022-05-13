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Япония запретила экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования

08:55
  • пятница
  • 13 мая 2022

Речь идет в том числе о 3D-принтерах

Япония вводит против России новые санкции из-за ситуации на Украине, передает ТАСС со ссылкой на министерство экономики страны.

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Расширяется список запрещенных к экспорту в Россию товаров и технологий. Речь, в частности, идет о 3D-принтерах, оборудовании для квантовых вычислений, электронных и атомно-силовых микроскопах. Всего в документе содержится 14 наименований.

Запрет на вступит в силу с 20 мая.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе тяжелое.

Япония прежде внесла в санкционный список более 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций. В стране заморожены активы ВТБ, Сбербанка, ВЭБ.РФ. В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий - уже более 300 наименований.

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