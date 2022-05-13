ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Финляндии не увидели прямых военных угроз со стороны России

08:55
  • пятница
  • 13 мая 2022

Но республика ожидает от Москвы "кампаний по дезинформации".

Постоянный представитель Финляндии при НАТО Клаус Корхонен заявил в интервью CNN, что в Хельсинки в настоящий момент не видят прямых военных угроз со стороны России.

СМИ: Россия отключит газ Финляндии за решение о вступлении в НАТО
МИД России пообещал ответить на вступление Финляндии в НАТО

Как уточнил дипломат, нет даже "нестандартной активности". При этом республика ожидает от Москвы "кампаний по дезинформации".

"Мы очень далеки от какой-либо ядерной ситуации", - также сказал Корхонен.

Ранее стало известно, что власти Финляндии приняли решение сделать страну членом НАТО. В альянсе это "тепло поприветствовали". Ожидается, что заявка будет подана на следующей неделе, а одобрена - в июне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Флаг Финляндии
Флаг Финляндии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.