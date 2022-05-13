В Финляндии не увидели прямых военных угроз со стороны России

Но республика ожидает от Москвы "кампаний по дезинформации".

Постоянный представитель Финляндии при НАТО Клаус Корхонен заявил в интервью CNN, что в Хельсинки в настоящий момент не видят прямых военных угроз со стороны России.

Как уточнил дипломат, нет даже "нестандартной активности". При этом республика ожидает от Москвы "кампаний по дезинформации".

"Мы очень далеки от какой-либо ядерной ситуации", - также сказал Корхонен.

Ранее стало известно, что власти Финляндии приняли решение сделать страну членом НАТО. В альянсе это "тепло поприветствовали". Ожидается, что заявка будет подана на следующей неделе, а одобрена - в июне.

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