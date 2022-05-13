Безответственность и сплетни: что россиян раздражает в коллегах

Непунктуальность беспокоит сравнительно небольшое число людей

Как показал опрос сервиса "Работа.ру", результатами которого делится ТАСС, больше всего в коллегах россиян раздражают лицемерие и обман. Такой вариант ответа выбрали 57% респондентов.

"52% респондентов указали, что их раздражают сплетни и интриги. Неуважительное отношение к чужому труду отметили 44% участников опроса, примерно столько же (43%) - непрофессионализм", - также сказано в исследовании.

Кроме того, 31% указал на раздражающую безответственность, 29% - на конфликтность коллег, а 25% - на лень.

Плохие манеры назвали наиболее негативным фактором 18% участников опроса, вредные привычки - 15%, непунктуальность - 13%.

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