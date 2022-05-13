Киев предложил подписать документ по эвакуации с "Азовстали"

Бумага готовится к подписанию

Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков — в первую очередь тяжелораненых — с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом в пятницу, 13 мая, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Политик также рассказала, что Украина дала мандат на проведение переговоров об эвакуации представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН.

По словам Верещук, Киев хочет подписания официального документа о том, как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали". Эта бумага уже готовится к подписанию, цитирует вице-премьера РИА Новости.

В Кремле ранее прокомментировали сообщения о том, что киевские власти якобы поставили ультиматум Москве по "Азовстали", угрожая расправой российским военнопленным. Слухи о неких "ультиматумах" Киева по "Азовстали" не соответствуют действительности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"