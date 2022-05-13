При взрыве в пакистанском Карачи погиб один человек

Пострадали 13 человек

Один человек погиб и 13 пострадали при взрыве в пакистанском Карачи. Теракт произошел поздно вечером в торговом районе города. В близлежащих домах взрывной волной выбиты стекла.

По предварительным данным, сработала самодельная бомба, прикрепленная к велосипеду, он был оставлен возле пекарни. Раненые сейчас находятся в больнице, несколько из них в тяжелом состоянии.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. Это второй теракт за последние два дня. В среду взрыв прогремел в городе Чаман, погиб ребенок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"