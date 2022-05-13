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При взрыве в пакистанском Карачи погиб один человек

08:47
  • пятница
  • 13 мая 2022

Пострадали 13 человек

Один человек погиб и 13 пострадали при взрыве в пакистанском Карачи. Теракт произошел поздно вечером в торговом районе города. В близлежащих домах взрывной волной выбиты стекла.

По предварительным данным, сработала самодельная бомба, прикрепленная к велосипеду, он был оставлен возле пекарни. Раненые сейчас находятся в больнице, несколько из них в тяжелом состоянии.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. Это второй теракт за последние два дня. В среду взрыв прогремел в городе Чаман, погиб ребенок.

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Взрыв в пакистанском Карачи
Взрыв в пакистанском Карачи
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