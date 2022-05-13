В российских регионах устраняют последствия непогоды

Без света остались несколько тысяч человек

Ливни, грозы, штормовой ветер - сразу в нескольких российских регионах устраняют последствия непогоды.

В Брянской области обрывы ЛЭП привели к отключению электроснабжения в 226 населенных пунктах. Ураган повалил около 400 деревьев. Повреждены десятки автомобилей, оборвана контактная сеть на нескольких участках железной дороги, завалены пути. Это привело к задержкам пригородного и междугороднего сообщения. Экстренные службы работают в усиленном режиме, привлечены порядка 10 тысяч человек.

В Курской области без света остались почти 4 тысячи жителей. Сильный ветер повредил высоковольтную линию в столице региона, а на здании одной из подстанций сорвало кровлю. С отклонением от графика следуют пассажирские и пригородные поезда.

Несколько тысяч человек без электричества и в Калужской области.



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