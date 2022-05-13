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Bloomberg: в ЕС допустили отсрочку эмбарго на российскую нефть

09:24
  • пятница
  • 13 мая 2022

Предполагалось, что эта мера войдет в шестой пакет санкций

Некоторые члены Европейского союза допускают возможность на некоторое время отложить запрет на импорт российской нефти, если не удастся добиться поддержки эмбарго со стороны Венгрии. Об этом рассказали осведомленные источники.

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По словам собеседников агентства Bloomberg, отсрочка рестрикций, вызывающих разногласия, может ускорить принятие тех ограничительных мер, по которым уже достигнут компромисс.

Однако не все европейские государства согласны с отсрочкой эмбарго, полагая, что такое решение может быть воспринято как знак слабости ЕС.

Официальные комментарии со стороны Брюсселя или властей конкретных государств Европы не поступали.

Ранее источники рассказали, что Европейский союз может предложить Венгрии финансовую помощь, если Будапешт поддержит эмбарго на поставки нефти из России. Поскольку введение новых рестрикций требует согласия всех членов Евросоюза, без положительного решения венгерских властей публикация и имплементация шестого пакета санкций против России задерживается.

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