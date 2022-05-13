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В Минобороны рассказали о мужестве участников спецоперации

08:32
  • пятница
  • 13 мая 2022

Среди них Иван Пастухов, Александр Никифоров и Иван Месяцев

В Минобороны России рассказали о мужестве военнослужащих, которое те проявляют в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Младший Сержант Иван Пастухов, несмотря на ранение, под шквальным огнем националистов сумел восстановить работу поврежденной радиостанции и обеспечил бесперебойную связь командования с войсками. Атака врага была отражена.

Подполковник Александр Никифоров со своим подразделением, несмотря на обстрел, в кратчайшие сроки возвел мост через реку. И мотострелки быстро переправились на другой берег, атаковав позиции противника. Позже сапёры сумели открыть проходы в минном поле у населенного пункта, чтобы смог работать спецназ.

Сержант Иван Месяцев сумел остановить украинских диверсантов, которые атаковали наш блокпост у населенного пункта. Прицельным огнем он уничтожил БМП противника и более 5 неонацистов. А вызванное подкрепление нанесло по боевикам контрудар.

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