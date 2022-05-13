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В США предложили лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой

09:25
  • пятница
  • 13 мая 2022

Американские сенаторы выступили с соответствующей инициативой

Группа американских сенаторов обратилась к министру торговли США Джине Раймондо с предложением пересмотреть статус России как страны с рыночной экономикой. На такой мере законотворцы настаивают "за попытки обойти международные нормы", приписываемые российским властям.
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Авторы инициативы попросили изучить данный вопрос в связи с проведением Россией спецоперации на Украине и с "фактами о российской экономике".

Сенаторы полагают, что из шести установленных законодательством США критериев определения того, является ли страна нерыночной экономикой, в отношении России необходимо обратить внимание на конвертируемость валюты и государственный контроль над экономикой.

По мнению американских политиков, российский рубль в настоящее время не является свободно конвертируемой валютой, а российская экономика характеризуется наличием государственной собственности и контролем над производством, сообщает RT.

Ранее украинские власти потребовали признать Россию страной — спонсором терроризма из-за начала операции по защите республик Донбасса. По мнению Киева, на такой шаг должны пойти и европейские государства, и США.

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