Минобороны: в Харьковской области неонацисты провели карательные рейды

Местных жителей проверяют на наличие у них пророссийских взглядов

Новые факты вопиющего отношения киевских властей к мирному населению приводит наше Минобороны.

Украинские националисты используют медучреждения для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения. В Боровском Луганской республики радикалы под угрозой расправы заставили пациентов, в том числе тяжелых, покинуть поликлинику, превратив ее в госпиталь для боевиков. В Лисичанске в детской больнице и медицинском колледже появились опорные пункты радикалов, а на территории - тяжелое вооружение. Есть и другие факты нарушения международного гуманитарного права.

"По достоверной информации, в Харьковской области неонацисты совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса. Всех подозреваемых арестовывают по статье "Коллаборационизм" Уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении", - сказал Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной.

Несмотря на обстрелы националистами гуманитарных коридоров и запугивания желающих эвакуироваться на территорию России и народных республик, нашим подразделениям удается вывезти вынужденных переселенцев. Под надежной охраной российских военнослужащих Херсонскую область покинули десятки украинцев и иностранцев. За сутки без участия киевских властей из опасных районов в нашу страну эвакуированы более 19 тысяч человек, из них 4 тысячи - дети.

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