В КНДР произошла вспышка "неизвестной лихорадки"

Заболели уже 350 тысяч человек

В КНДР в конце апреля была зафиксирована вспышка "неизвестной лихорадки", пишет Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Уточняется, что симптомы проявились у 350 тысяч человек. Из них 162,2 тысячи выздоровели, 187,8 тысячи сейчас проходят лечение в изоляции.

По последним данным, 12 мая было зафиксировано 18 тысяч случаев лихорадки.

Ранее стало известно, что в КНДР выявлен первый случай коронавируса. Был обнаружен подтип штамма "омикрон" BA.2.

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