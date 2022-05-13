"Пушкинскую карту" решили выдавать военнослужащим

Минкульт подтвердил расширение списка получателей карты

Действие программы "Пушкинская карта" распространено на военнослужащих, решается вопрос о дальнейшем расширении категорий участников. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказала заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

Представитель Минкульта отметила огромную популярность программы "Пушкинская карта" и рассказала о намерении ведомства "думать вместе с правительством над тем, чтобы расширить категории участников" этого проекта.

Ярилова, в частности, рассказала, что на Дальнем Востоке огромный интерес к реализации программы "Пушкинская карта", в том числе со стороны учреждений культуры, которые подключаются к проекту — около 30% всех учреждений.

Абсолютным лидером на Дальнем Востоке по приобретению билетов в рамках проекта является Хабаровск, где на тысячу человек приходится тысяча проданных билетов, цитирует Ярилову ТАСС.

29 апреля стало известно, что с начала работы программы "Пушкинская карта" ее обладатели совершили по картам более 8 млн покупок. Всего на билеты было потрачено свыше 5 млрд рублей, более 3 млрд рублей из этой суммы — в 2022 году. Свыше 95% покупок совершается онлайн.

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